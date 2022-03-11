Уряд скоротив видатки держбюджету на 50 млрд гривень та виділив ці кошти на оборону

Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету, передбачені головним розпорядникам коштів. Кошти у розмірі 50,864 млрд гривень будуть передані до резервного фонду держбюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 10 березня 2022 року № 245.
Згідно з документом, скорочуються видатки:
Також скорочуються видатки на різні програми міністерств та відомств.
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