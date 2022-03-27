Кабмин сократил срок подачи заявок на "єПідтримку". Названа дата

Правительство сократило время подачи заявок на получение помощи в рамках "єПідтримки". Так заявки будут приниматься до 31 марта включительно.
Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет Министров.
Кабмин сократил срок подачи заявок на получение помощи в рамках программы "єПідтримка".
Окончательной датой подачи заявок стало 31 марта.
Отметим, что в начале марта была анонсирована материальная помощь украинцам в размере 6,5 тысяч гривен. Их могли получить жители регионов, в которых проходили боевые действия.
Отметим, что ранее Правительство выделило 10 млрд гривен для помощи переселенцам.
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