Кабмин сократил расходы на субсидии в проекте бюджета-2021

Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии сумму 36,6 млрд грн. Это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).

Об этом говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Верховной рады.

Расходы предусмотрены по статье "выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме".

Напомним, Кабинет министров в ходе своего заседания 14 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2021 год.

Кроме того, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности".

Как сообщало РБК-Украина, получателей льгот и субсидий будут проверять в режиме реального времени.

В Украине с 1 января 2021 года вводится превентивная верификация информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью. Министерство финансов создало информационно-аналитическую платформу верификации, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.