Кабмин сохранил прогноз падения экономики Украины на 2020 год

Кабинет министров сохраняет прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%. Прогноз от марта года этого не меняется.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наш прогноз остается неизменным относительно Украины. Это уменьшение ВВП на 4,8% в 2020 году... Мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало Министерство экономики", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, по обновленному прогнозу, среднегодовой рост ВВП в 2021 году составит 4,6%.

"Это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики", - сказал он.

Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

Напомним, согласно действующему макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%.