ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 28 июня 2022 19:32
Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Фото: глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута (khoda gov)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности руководителя Херсонской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Согласовано увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской областной государственной администрации", - подчеркнул он.

Отметим, Лагута занимал эту должность с октября 2021 года.

Кроме того, на заседании правительства согласовано увольнение Дмитрия Сеника с должности замминистра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а также назначение Игоря Дегнеры главой Государственной службы Украины по вопросам труда.

Напомним, ранее сообщалось о похищении мэра Херсона Игоря Колыхаева, который оставался в оккупированном городе.

Также стали известны некоторые подробности похищения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Херсонская ОГА
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен