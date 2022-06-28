ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 28 червня 2022 19:32
Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Фото: голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута (khoda gov)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України погодив звільнення Геннадія Лагути з посади керівника Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Погоджено звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації", - підкреслив він.

Зазначимо, Лагута обіймав цю посаду з жовтня 2021 року.

Крім того, на засіданні уряду погоджено звільнення Дмитра Сеника з посади заступника міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а також призначення Ігоря Дегнери головою Державної служби України з питань праці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва, який залишався в окупованому місті.

Також стали відомі деякі подробиці викрадення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Херсонская ОГА
NEWS
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон