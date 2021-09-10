Кабмин согласовал создание антикризисного штаба УЗ во главе с Кубраковым

План поставок запасных частей, материалов и оборудования в АО "Укрзализныця" сейчас не превышает 9%. Централизованные поставки материалов для путевого хозяйства - 10%. Сорваны закупки стрелочных переводов и запасных частей к ним. А задержки в закупках горючего в этом году уже дважды приводили к остановкам в перевозках.

"В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава - уровень обеспеченности номенклатуры закупок по критическим позициям составляет только 20%, выполнение годового плана закупок - 34%. Состояние организации и осуществления закупок угрожает срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны команды Укрзализныци, министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти", - констатирует Александр Кубраков.

Антикризисный штаб должен, в первую очередь, наладить процесс закупок и ритмичных поставок материалов для нужд УЗ, особенно по критичным для инфраструктуры и подвижного состава позициям.