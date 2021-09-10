Кабмін погодив створення антикризового штабу УЗ на чолі з Кубраковим

Кабінет міністрів погодив створення антикризового штабу Укрзалізниці на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Темою першого засідання штабу, яке відбудеться 16 вересня, стане ситуація з закупівлями критично важливих матеріалів для стабільного функціонування галузі та проведення ремонтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури України .

План постачання запасних частин, матеріалів та обладнання в АТ "Укрзалізниця" наразі не перевищує 9%. Централізоване постачання матеріалів для колійного господарства - 10%. Зірвано закупівлі стрілочних переводів та запасних частин до них. А затримки у закупівлях пального цього року вже двічі призводили до зупинок у перевезеннях.

"Цьогоріч фактично провалені закупівлі матеріалів для ремонтів інфраструктури та рухомого складу - рівень забезпечення номенклатури закупівель за критичними позиціями складає лише 20%, виконання річного плану закупівель - 34%. Стан організації та здійснення закупівель загрожує зривом залізничних перевезень. Ситуація потребує радикальних кроків з боку команди Укрзалізниці, Міністерства, парламентарів та усіх гілок державної влади", - констатує Олександр Кубраков.

Антикризовий штаб, насамперед, повинен налагодити процес закупівель та ритмічних постачань матеріалів для потреб УЗ, особливо за критичними для інфраструктури та рухомого складу позиціями.