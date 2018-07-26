Кабмин согласовал продление кредитного договора "Нафтогаза" с "Укргазбанком"

Срок погашения кредита "Нафтогаза" продлят на один год

Кабинет министров Украины согласовал продление на год кредитного договора НАК "Нафтогаз Украины" с "Укргазбанком". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, между "Нафтогазом" и "Укргазбанком" заключен кредитный договор с текущим лимитом кредитования 3,5 млрд гривен и конечным сроком погашения 9 августа 2018 года. Однако учитывая выраженный сезонный характер бизнеса, НАК в течение летнего периода получает незначительные поступления средств за природный газ, при этом для надлежащего выполнения функций должен осуществлять значительные расходы на импорт газа, закачку в ПХГ газа собственной добычи и оплату транзита.

При этом, нагрузку на оборотный капитал оказывает задолженность потребителей, в первую очередь - предприятий ТКЭ за поставленный природный газ, которая на сегодня составляет более 25,8 млрд. гривен. В связи с этим "Нафтогаз" просил продлить конечный срок погашения кредита, а банк в июле сообщил о готовности внести изменения в кредитную документацию.

Принятое распоряжение предусматривает:

установить лимит кредитования в сумме 3,3 млрд гривен;

продлить срок действия кредитного договора на 365 дней с даты дополнительного соглашения к кредитному договору;

установить график снижения общего лимита кредитной линии;

высвободить часть товаров в обороте, а именно: природный газ в объеме 135 млн кубометров, который оформлен в обеспечение в соответствии с договором залога; общий объем природного газа в залоге составит 425 млн кубометров залоговой стоимостью 3,858 млрд гривен без НДС.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в апреле РБК-Украина сообщало, что Кабмин разрешил "Нафтогазу" продлить срок погашения кредита "Укргазбанка".