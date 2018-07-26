Кабмін узгодив продовження кредитного договору "Нафтогазу" з "Укргазбанком"

Термін погашення кредиту "Нафтогазу" продовжать на один рік

Кабінет міністрів України узгодив продовження на рік кредитного договору НАК "Нафтогаз України" з "Укргазбанком". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, між "Нафтогазом" і "Укргазбанком" укладено кредитний договір з поточним лімітом кредитування 3,5 млрд гривень і кінцевим строком погашення 9 серпня 2018 року. Однак враховуючи виражений сезонний характер бізнесу, НАК протягом літнього періоду отримує незначні надходження коштів за природний газ, при цьому для належного виконання функцій має здійснювати значні витрати на імпорт газу, закачування в ПСГ газу власного видобутку та оплату транзиту.

При цьому, навантаження на оборотний капітал чинить заборгованість споживачів, в першу чергу - підприємств ТКЕ за поставлений природний газ, яка на сьогодні становить понад 25,8 млрд. гривень. У зв'язку з цим "Нафтогаз" просив продовжити кінцевий термін погашення кредиту, а банк у липні повідомив про готовність внести зміни в кредитну документацію.

Прийняте розпорядження передбачає:

встановити ліміт кредитування у сумі 3,3 млрд гривень;

продовжити термін дії кредитного договору на 365 днів з дати додаткової угоди до кредитного договору;

встановити графік зниження загального ліміту кредитної лінії;

вивільнити частину товарів в обороті, а саме: природний газ в обсязі 135 млн кубометрів, який оформлено в забезпечення згідно з договором застави; загальний обсяг природного газу в заставі складе 425 млн кубометрів заставною вартістю 3,858 млрд гривень без ПДВ.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в квітні РБК-Україна повідомляло, що Кабмін дозволив "Нафтогазу" продовжити термін погашення кредиту "Укргазбанку".