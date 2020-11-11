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Кабмин согласовал назначения глав трех облгосадминистраций

Киев, Среда 11 ноября 2020 16:12
Кабмин согласовал назначения глав трех облгосадминистраций
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Кабинет министров Украины согласовал назначения глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций. Теперь их должен назначить президент Владимир Зеленский.

Об этом было принято решение на заседании Кабмина в среду, 11 ноября.

Главой Сумской ОГА рекомендовано назначить Сергея Гриневецкого, Ивано-Франковской ОГА - Виталия Кима, Сумской ОГА - Василия Хому.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский назначил временных руководителей в обозначенных облгосадминистраций после того, как уволил прежних губернаторов.

Также сегодня Кабинет министров согласовал законопроект о расширении прав для полиции на использование электрошокера. В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым допустимо применение устройства.

Кроме этого, Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

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