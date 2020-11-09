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Зеленский назначил временных глав ОГА в трех областях

Киев, Понедельник 09 ноября 2020 22:12
Зеленский назначил временных глав ОГА в трех областях
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав трех облгосадминистраций. На прошлой неделе они остались без руководителей.

Об этом сообщает Офис президента.

Временным главой Сумской ОГА указом Зеленского назначен Сергей Пахольчук, Ивано-Франковской ОГА - Мария Савка, Одесской ОГА - Вячеслав Овечкин.

Напомним, 5 ноября президент уволил глав Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Сумской ОГА Романа Грищенко.

Также сегодня Зеленский заявил, что карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель. Ужесточенные меры помогут избежать локдауна.

Отметим, что в понедельник стало известно о заражении Владимира Зеленского коронавирусом. Также заболел глава Офиса президента.

Кроме того, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации.

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