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Кабмін погодив призначення трьох глав облдержадміністрацій

Київ, Середа 11 листопада 2020 16:12
Кабмін погодив призначення трьох глав облдержадміністрацій
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Кабінет міністрів України погодив призначення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій. Тепер їх має призначити президент Володимир Зеленський.

Про це було прийнято рішення на засіданні Кабміну в середу, 11 листопада.

Головою Сумської ОДА рекомендовано призначити Сергія Гриневецького, Івано-Франківської ОДА - Віталія Кіма, Сумської ОДА - Василя Хому.

Нагадаємо, на цьому тижні президент Володимир Зеленський призначив тимчасових керівників позначених облдержадміністрацій після того, як звільнив губернаторів.

Також сьогодні Кабінет міністрів погодив законопроект про розширення прав поліції на використання електрошокера. У документі збільшили кількість ситуацій і осіб, до яких можливе застосування пристрою.

Крім цього, Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління. Тендер на видачу ліцензій відбудеться в кінці 2021 року.

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