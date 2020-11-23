Зеленский назначил главу Сумской ОГА

Фото: Василий Хома (sumy.today)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Сумской облгосадминистрации. Им стал Василий Хома.

Указ о назначении размещен на сайте Офиса президента.

Еще одним указом Зеленский освободил Сергея Пахольчука от выполнения обязанностей главы Сумской ОГА.

В прошлом Хома занимал должность заместителя Харьковской облгосадминистрации. Также возглавлял антикризисный центр по поддержке семей погибших и обеспечению работы комиссии по расследованию авиакатастрофы малазийского "Боинга" в 2014 году.

Напомним, в начале ноября Зеленский уволил главу Сумской ОГА Романа Грищенко, вместе с главами Одесской ОГА Максимом Куцым и Ивано-Франковской ОГА Виталием Федоровым.

На прошлой неделе в Офисе президента рассказали, что Зеленский пока не рассматривает отставку глав Херсонской и Полтавской облгосадминистраций. Их работа и результаты выборов в регионах устраивают Офис президента.