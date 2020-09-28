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Кабмин согласовал назначение нового главы Черниговской ОГА

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 11:12
Кабмин согласовал назначение нового главы Черниговской ОГА
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины провел сегодня внеочередное заседание. На нем было принято решение о согласовании кандидатуры Анны Коваленко на должность главы Черниговской областной государственной администрации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, было принято решение об увольнении Валерия Жалдака с должности замминистра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции. Он стал первым замглавы Кировоградской ОГА.

А Владимира Куприя уволили с должности первого заместителя главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

"Согласовать назначение Коваленко Анны Николаевны - главой Черниговской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров согласовал увольнение главы Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этой должности.

Кроме того, в июне этого года президент Владимир Зеленский сменил главу Винницкой ОГА.

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