Кабмин снизил стоимость виз в четыре раза для привлечения иностранных туристов

Кабинет министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию. Стоимость разовой визы снижена с 85 долларов до 20 долларов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа.

Согласно постановлению, увеличивается кратность е-Виз - в дополнение к е-Визе для однократного въезда вводится е-Виза для двухразового въезда.

На замену разовой е-Визы стоимостью 85 долларов вводится:

разовая е-Виза стоимостью 20 долларов,

двухразовая е-Виза стоимостью 30 долларов.

Кроме того, вводится на выбор заявителя возможность оформить е-Визу в обычном или срочном порядке. В случае срочного оформления тарифная ставка удваивается.

Также сокращаются сроки оформления е-Виз - на замену действующего срока до 9 рабочих дней вводится срочное оформление (1 рабочий день) и обычная процедура (3 рабочих дня).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по состоянию на сегодня МИД Украины осуществляет оформление разовых е-Виз по тарифной ставке 85 долларов гражданам 48 государств.

"Действующая стоимость е-Виз и возможность их использования только для однократного въезда определены факторами, которые препятствуют упрощенном въезда иностранцев в Украину", - говорится в документе.

По данным МИДа, в 2019 году оформлено 35 000 электронных виз на общую сумму 2,975 млн долларов. Уменьшение стоимости приведет к падению этой суммы до 975 тысяч долларов.

Однако, по оценкам МИД, упрощение процедуры оформления е-Виз позволит увеличить спрос (и, соответственно, количество путешествующих) минимум в 2-2,5 раза.

"Прогнозируемые суммы консульских поступлений составят около 3 млн долларов", - говорится в документе.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая до 31 января 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об создание безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.