UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин смягчил требование к ПЦР-тесту при пересечении границы

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров на сегодняшнем заседании обновил правила пересечения границы во время пандемии коронавируса. Правительство смягчило требование к негативному ПЦР-тесту на коронавирус для граждан Украины.

Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины на странице в Facebook.

Так, украинцы, которые планируют вернуться на территорию Украины, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. Раньше правила требовали ПЦР-тест не старше 48 часов.

"В случае отсутствия теста украинцы обязуются скачать приложение "Вдома" и пойти на двухнедельную самоизоляцию, которую можно завершить досрочно получив отрицательный результат тестирования", - добавили в Гостуризме.

Для иностранных граждан условия пересечения украинской границы остались неизменными.

Напомним, 23 марта Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест при пересечении границы Украины. Иностранцев без отрицательного ПЦР-теста не пропускают на территорию Украины, а украинцев отправляют на самоизоляцию.

Добавим, 30 марта изменила правила пересечения границы Польша. Теперь украинцев отправляют на карантин, поскольку Польша не принимает украинские ПЦР-тесты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраинытестыграницаправилаКарантинКоронавирус
Читайте также
Пограничники с помощью авиации усилили патруль госграниц в Одесской области
Ляшко объяснил, почему Черкасская и Ровенская области не попали в "красную зону"
Прогноз погоды