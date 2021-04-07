Кабмин смягчил требование к ПЦР-тесту при пересечении границы
Кабинет министров на сегодняшнем заседании обновил правила пересечения границы во время пандемии коронавируса. Правительство смягчило требование к негативному ПЦР-тесту на коронавирус для граждан Украины.
Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины на странице в Facebook.
Так, украинцы, которые планируют вернуться на территорию Украины, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. Раньше правила требовали ПЦР-тест не старше 48 часов.
"В случае отсутствия теста украинцы обязуются скачать приложение "Вдома" и пойти на двухнедельную самоизоляцию, которую можно завершить досрочно получив отрицательный результат тестирования", - добавили в Гостуризме.
Для иностранных граждан условия пересечения украинской границы остались неизменными.
Напомним, 23 марта Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест при пересечении границы Украины. Иностранцев без отрицательного ПЦР-теста не пропускают на территорию Украины, а украинцев отправляют на самоизоляцию.
Добавим, 30 марта изменила правила пересечения границы Польша. Теперь украинцев отправляют на карантин, поскольку Польша не принимает украинские ПЦР-тесты.