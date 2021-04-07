Кабмін пом'якшив вимогу до ПЛР-тесту при перетині кордону

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні оновив правила перетину державного кордону під час пандемії коронавірусу. Уряд пом'якшив вимогу до негативного ПЛР-тесту на коронавірус для громадян України.

Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму України на сторінці у Facebook .

Так, українці, які планують повернутися на територію України, повинні пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години до прибуття. Раніше правила вимагали ПЛР-тест не старіший 48 годин.

"У разі відсутності тесту українці зобов’язуються завантажити застосунок "Вдома" та піти на двотижневу самоізоляцію, яку можна завершити достроково отримавши негативний результат тестування", - додали в Держтуризмі.

Для іноземних громадян умови перетину українського кордону залишилися незмінними.