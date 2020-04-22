Кабмин смягчил карантин в Украине: что разрешили

Кабинет министров продлил карантин в Украине, но с частичным смягчением. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в постановлении говорится о разрешении перевозки в городском транспорте лиц, которые изъявили желание быть донорами крови; привлечение к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра; утверждении порядка противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией человека

Глава Минздрава Максим Степанов на заседании зачитал проект постановления, в котором указано продление карантина до 11 мая.

"Проект постановления Кабинета министров. Предлагается внести изменения в постановления Кабмина от 11 марта 2020 года № 211. Это постановление, касавшееся карантина на территории Украины. Предполагается продлить срок действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, которые изъявили желание быть донорами крови", - заявил он.

Также в постановлении говорится о привлечении к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра, срок которого пришелся на период карантина.

Напомним, интервью РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух пиках коронавируса в Украине. По расчетам НАН, в Украине ожидается еще два пика коронавируса - в конце апреля и между 3 и 8 мая.