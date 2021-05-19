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Кабмін зможе призначати директора НАБУ: комітет рекомендував Раді прийняти законопроект

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Середа 19 травня 2021 16:04
Кабмін зможе призначати директора НАБУ: комітет рекомендував Раді прийняти законопроект Фото: раді рекомендують розглянути законопроект про НАБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Антикорупційний комітет рекомендував Раді прийняти законопроект про НАБУ. Його раніше внесли депутати від " Слуги народу"

Про це повідомив РБК-Україна перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що комітет розглянув законопроект 5459-1, внесений Олексадром Корнієнком, Давидом Арахамією, Сергієм Іонушасом і Анастаією Радіною

"Щойно комітет рекомендував Раді прийняти його за основу", - повідомив Юрчишин.

Законопроектом пропонується передати Кабміну повноваження звільняти і призначати директора НАБУ.

Канадідатів на цю посаду відбере конкурсна комісія, яка складатиметься з 3 членів, яких призначить Кабмін на свій розсуд, і 3 членів, яких Кабмін призначить за поданням міжнародних партнерів.

Законопреокт свідчить, що Артем Ситник виконуватиме свої повноваження директора до обрання його наступника. Сама процедура обрання запуститься з момент набрання Законом чинності.

Раніше повідомлялося, що в четвер планують розглянути законопроект про призначення директора Національного антикорупційного бюро Кабінетом Міністрів.

РБК-Україна писало, що директора НАБУ Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися в рамках приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

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