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Назначение директора НАБУ: закон могут вынести на внеочередное заседание Рады в четверг

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 16:36
Назначение директора НАБУ: закон могут вынести на внеочередное заседание Рады в четверг Фото: Рада может на внеочередном заседании в четверг рассмотреть закон о директоре НАБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада в четверг может собраться на внеочередное заседание. В ходе него планируют рассмотреть законопроект о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Кабинетом министров.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"В четверг на внеочередную сессию также хотят вынести законопроект Арахамии и Корниенко о НАБУ, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать Кабмин", - написал парламентарий.

Депутат отметил, что этот документ не предусматривает немедленное прекращение полномочий действующего директора НАБУ Артема Сытника, а запускает процедуру конкурсного отбора директора в день вступления закона в силу.

Как писало РБК-Украина, в марте в Раду внесли законопроект №5070, который предусматривает, что директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Так, в декабре 2020 года отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро потеряли силу после того, как были признаны неконституционными. В Украине сейчас нет законной процедуры назначения директора НАБУ, что, впрочем, никак не влияет на статус Артема Сытника или самого бюро.

Министр юстиции Денис Малюська заявлял РБК-Украина, что назначение нового директора НАБУ пока неактуально.

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