Назначение директора НАБУ: закон могут вынести на внеочередное заседание Рады в четверг

Верховная рада в четверг может собраться на внеочередное заседание. В ходе него планируют рассмотреть законопроект о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Кабинетом министров.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"В четверг на внеочередную сессию также хотят вынести законопроект Арахамии и Корниенко о НАБУ, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать Кабмин", - написал парламентарий.

Депутат отметил, что этот документ не предусматривает немедленное прекращение полномочий действующего директора НАБУ Артема Сытника, а запускает процедуру конкурсного отбора директора в день вступления закона в силу.