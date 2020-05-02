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Кабмин на следующем заседании утвердит перечень лекарств для госзакупок

Новости » Политика     02.05.2020 - 10:11
Кабмин на следующем заседании утвердит перечень лекарств для госзакупок
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Перечень лекарственных средств Минздрав направил 7 апреля

На следующем заседании правительства будет утвержден перечень лекарственных средств для закупки по госпрограммам Министерства здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, министр объяснил, почему ГП "Медзакупки" не осуществило закупку препаратов по государственным программам для лечения таких заболеваний как "Онкология", "ВИЧ\СПИД", "Гепатит", "гемофилия" и другие.

"Минздрав направил соответствующий перечень лекарственных средств еще 7 апреля. Этот перечень утверждается постановлением правительства. Сразу когда я пришел на должность, одним из первых вопросов было, почему этот перечень еще не утвержден. Еще 7 апреля мы направили этот перечень органов, которые должны это согласовывать. В частности, в Министерство финансов. Он уже практически согласован. Я думаю, что на следующем заседании правительства, он должен быть утвержден", - заявил Степанов.

По его словам, перечень лекарственных средств, которые должны быть закуплены должен был быть согласован еще в январе.

Напомним, ранее сообщалось, что госпредприятие "Медзакупки" заподозрили в попытках приобрести для украинских медработников защитные костюмы сомнительного качества. ГП "Медзакупки" медлило с предоставлением Минздраву документов, подтверждающих качество костюмов защиты.

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