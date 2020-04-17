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ГП "Медзакупки" подозревают в попытках приобрести для врачей костюмы сомнительного качества

Новости » Общество     17.04.2020 - 19:02
ГП "Медзакупки" подозревают в попытках приобрести для врачей костюмы сомнительного качества
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минздраве заговорили о проведении служебного расследования

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", согласовывая закупку защитных костюмов для медиков, медлит с предоставлением Министерству здравоохранения Украины необходимых документов, которые бы подтверждали их качество. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает УНИАН.

Отмечается, что соответствующие документы в Минздраве требовали еще в феврале.

"Не предоставлена информация относительно технических требований к костюмам биологической защиты, которые планируется закупить, с целью проверки надлежащего качества продукции, что позволит обеспечить надежную защиту врачей и других работников от коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в письме.

Учитывая это, в Министерстве здравоохранения отказали предприятию в предоставлении согласования на соответствующую закупку, ведь это не предусмотрено нормами закона.

Более того, в Минздраве отметили, что промедление с подачей документов может привести к инициированию служебного расследования в отношении должностных лиц или же обращения к правоохранителям.

Напомним, в конце марта тогдашний министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины".

Как отметили в Минздраве, такое поручение было дано после публикации генерального директора Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

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