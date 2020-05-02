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Кабмін на наступному засіданні затвердить перелік ліків для держзакупівель

Новини » Політика     02.05.2020 - 10:11
Кабмін на наступному засіданні затвердить перелік ліків для держзакупівель
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Перелік лікарських засобів МОЗ направило 7 квітня

На наступному засіданні уряду буде затверджений перелік лікарських засобів для закупівлі за держпрограмами Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, міністр пояснив, чому ДП "Медзакупівлі" не здійснило закупку препаратів за державними програмами для лікування таких захворювань як "Онкологія", "ВІЛ\СНІД", "Гепатит", "гемофілія" та інші.

"МОЗ направило відповідний перелік лікарських засобів ще 7 квітня. Цей перелік затверджується постановою уряду. Відразу коли я прийшов на посаду, одним з найперших питань було, чому цей перелік ще не затверджено. Ще 7 квітня ми направили цей перелік до органів, які повинні це затверджувати. Зокрема, до Міністерства фінансів. Він вже практично погоджений. Я думаю, що на наступному засіданні уряду, він має бути затверджений", - заявив Степанов.

За його словами, перелік лікарських засобів, які мають бути закуплені мав бути погоджений ще в січні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держпідприємство "Медзакупівлі" запідозрили у спробах придбати для українських медпрацівників захисні костюми сумнівної якості. ДП "Медзакупівлі" зволікало з наданням МОЗу документів, підтверджуючих якість костюмів захисту.

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