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Кабмін скасував ввізне мито і ПДВ на генератори та обігрівачі

Фото: Кабмін скасував ввізне мито та ПДВ на генератори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кабінет міністрів України скасував ввізне мито та податок на додану вартість на генератори, обігрівачі та акумулятори.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Це важливо, щоб зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом та теплом, задовольнити попит населення, а також знизити ціни на відповідну продукцію", - зазначив прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, що 17 країн Європейського Союзу відправили до України 500 електрогенераторів для забезпечення доступу до світла та тепла.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ групи багатих демократій G7 обговорять, як краще скоординувати подальшу підтримку України після атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, США мають намір допомогти Україні пройти зиму в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. Помічник держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв'ю заявила, що допомога включатиме кілька елементів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Денис Шмигаль