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Кабмін досі допрацьовує програму уряду

Новини » Політика     14.06.2020 - 20:45
Кабмін досі допрацьовує програму уряду
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

Документ структурований по кожному міністерству

Робота над програмою Кабміну триває. Зараз в документі є кілька десятків сторінок.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в ефірі "Україна 24".

За його словами, документ структурований по кожному міністерству.

"Фактично ми об'єднали частину, яка дає деякі певні дороговкази, а також у тому числі враховує те, що було в програмі президента Зеленського, політичної партії "Слуга народу", в указах президента Зеленського, які видавалися протягом його діяльності", - розповів він.

Немчинов розповів, що кожен міністр по своєму напрямку аргументовано подав пропозиції в комітети Ради.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної ради оновлену програму діяльності уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україниправительство
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