Кабмін схвалив проект держбюджету-2025 до другого читання

Кабінет міністрів України схвалив проект держбюджету-2025 для розгляду у другому читанні. У документі внесли зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram і нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Прем'єр запевнив, що незважаючи на певні зміни у проекті держбюджету, пріоритет залишився незмінним - оборона, обороноздатність та безпека України. На ці потреби уряд запропонував виділити 2 трлн 225 млрд гривень.
"Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення сил безпеки та оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки", - додав Шмигаль.
Також він зазначив, що іншими пріоритетами бюджету залишаються соціальна сфера, освіта та медицина.
За словами Шмигаля, до другого читання витрати держбюджету збільшили на 50 млрд гривень:
При цьому уряд передбачив подальшу роботу програми єВідновлення та її фінансування в повному обсязі.
Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що Кабмін передасть проект держбюджету до Ради.
"Далі наступного тижня його розглянуть депутати комітету (швидше за все) і за тиждень (на найближчому пленарному) з 19 листопада ухвалять у цілому", - додав він.
Він запевнив, що норму регламенту про ухвалення бюджету до 20 листопада буде виконано.
Нагадаємо, 13 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на 2025 рік. Вже наступного дня документ внесли до Ради.
31 жовтня парламент схвалив документ у першому читанні. Істотних змін не було.
Згідно з регламентом, у другому читанні проект держбюджету мають розглянути до 20 листопада.
З основними показниками документа можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.
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