Кабмин Шмыгаля внес в Раду первый законопроект

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Так, документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 23 марта.

Сейчас его текст отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Подчеркнем, согласно данным на сайте ВР, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса Шмыгаля.

Напомним, в начале марта Шмыгаль анонсировал, что правительство планирует внести неотложные изменения в государственный бюджет Украины. Он подчеркивал, что как только правительство "будет готово - вынесет это на рассмотрение". "Относительно пересмотра бюджета: работаем сегодня, работаем завтра, смотрим на возможности бюджета... Будем предлагать изменения в бюджет для того, чтобы выполнить социальные обязательства", - подчеркивал глава Кабмина.

Как писало РБК-Украина, глава парламента Дмитрий Разумков рассказал, какие законопроекты Верховная рада может рассмотреть в связи с ситуацией с коронавирусом - изменения в госбюджет и в трудовое законодательство.