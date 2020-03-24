Кабмин сформирует стратегический экономический совет развития Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров сформирует стратегический экономический совет развития Украины. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам премьера, правительство вместе с бизнесом и учеными будут искать пути, как наиболее мягко пройти новый экономический кризис.

"Мы формируем сегодня - пересматриваем бюджет и формируем стабилизационный фонд государства, который собственно будет использован на такие быстрые решения как скорая помощь. Отдельно, мы сформируем экспертный стратегический совет. Уже буквально завтра будет еще один этап переговоров с бизнесом, академиками, экспертами, которые будут формировать стратегический экономический совет развития Украины. Будем принимать совместно стратегические шаги, которые дадут наиболее мягко пройти этот этап экономического кризиса и дадут возможность начать развивать экономику после очевидного кризиса, который будет в мире", - заявил Шмыгаль.

Так, в правительстве допускают что экономический кризис из-за коронавируса будет сильнее, чем в 2008 году.

"Сегодня международные эксперты оценивают, что и кризис будет мощнее чем был в 2008 году. Поэтому мы уже сегодня работаем совместно с Министерством финансов, совместно с Минэкономики, с МВФ в том числе, над разработкой и корректировкой макропрогноза, над разработкой механизма стимулирования бизнеса и над внедрением уже в ближайшее время в апреле-мае программы поддержки людей", - заявил Шмыгаль.

Напомним, по данным МВФ, мировой экономике грозит "крупный ущерб" из-за пандемии коронавируса COVID-19, который может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.

МВФ готов мобилизовать кредитный ресурс 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики. В качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов развивающимся странам.