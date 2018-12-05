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Кабмин сегодня примет стратегию обеспечения лекарствами

Новости » Политика    05.12.2018 - 10:34
Кабмин сегодня примет стратегию обеспечения лекарствами
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин также одобрит соглашение с Литвой о трудовой миграции

Кабинет министров Украины на заседании 5 декабря примет Стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарствами на период до 2025 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Также на заседании правительства планируют утвердить целевую программу утилизации компонентов жидкого ракетного топлива на период до 2020 года, соглашение с Литвой о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, а также мировое соглашение с производителем сигарет "Филипп Моррис".

Кроме того, на Кабмине рассмотрят законопроект о дерегуляции и либерализации административных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности и могут принять решение о создании Национального агентства квалификаций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине планируют сформировать наблюдательные советы еще 5 государственных компаний в 2019 году.

Отметим, Кабмин предлагает разрешить проживание детей-сирот с инвалидностью в детдомах до 23 лет.

 

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