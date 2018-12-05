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Кабмін сьогодні ухвалить стратегію забезпечення ліками

Новини » Політика    05.12.2018 - 10:34
Кабмін сьогодні ухвалить стратегію забезпечення ліками
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін також схвалить угоду з Литвою про трудову міграцію

Кабінет міністрів України на засіданні 5 грудня прийме Стратегію реалізації державної політики забезпечення населення ліками на період до 2025 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Також на засіданні уряду планують затвердити цільову програму утилізації компонентів рідкого ракетного палива на період до 2020 року, угоду з Литвою про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції, а також мирову угоду з виробником сигарет "Філіп Морріс".

Крім того, на Кабміні розглянуть законопроект щодо дерегуляції та лібералізації адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності та можуть прийняти рішення про створення Національного агентства кваліфікацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабміні планують сформувати наглядові ради ще 5 державних компаній в 2019 році.

Зазначимо, Кабмін пропонує дозволити проживання дітей-сиріт з інвалідністю в дитбудинках до 23 років.

 

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