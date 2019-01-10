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Кабмин сегодня прекратит еще одно соглашение в рамках СНГ

Новости » Политика    10.01.2019 - 08:55
Кабмин сегодня прекратит еще одно соглашение в рамках СНГ
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Сегодня также рассмотрят перенос рабочих дней у 2019 году

Кабинет министров Украины сегодня, 10 января, прекратит действие еще одного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сегодня правительство прекратит действие соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ, утвердит порядок расходование средств на печать органами Государственного реестра избирателей списков и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на выборах президента.

Кроме того, Кабмин рассмотрит перенос рабочих дней в 2019 году, освободит министра финансов Оксану Маркарову от исполнения обязанностей правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций, а также согласует перечень земельных участков для строительства жилья пограничникам и членам их семей.

Напомним, в мае 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из договоров СНГ.

В августе Украина закрыла свое представительство, а в декабре начала выход из структур СНГ Служба внешней разведки.

 

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