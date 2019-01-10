Кабмін сьогодні припинить ще одну угоду в рамках СНД

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Сьогодні також розглянуть перенесення робочих днів у 2019 році

Кабінет міністрів України сьогодні, 10 січня, припинить дію ще однієї угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що сьогодні уряд припинить дію угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності у СНД, затвердить порядок витрачання коштів на друк органами Державного реєстру виборців списків та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах президента.

Крім того, Кабмін розгляне перенесення робочих днів у 2019 році, звільнить міністра фінансів Оксану Маркарову від виконання обов'язків урядового уповноваженого з питань інвестицій, а також погодить перелік земельних ділянок для будівництва житла прикордонникам та членам їх сімей.

Нагадаємо, в травні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про вихід України з договорів СНД.

У серпні Україна закрила своє представництво, а в грудні почала вихід із структур СНД Служба зовнішньої розвідки.