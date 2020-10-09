Кабмин сделал ряд кадровых назначений: список

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений. Правительство приняло ряд решений о назначении заместителей.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале.
Сегодня правительство приняло решение о назначении:
Уволили на сегодняшнем заседании Сергея Звягинцева с должности главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины.
Также правительство согласовало назначение Игоря Чуліпи заместителем главы Волынской областной государственной администрации и Николая Таранова исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт".
Кроме того, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной службы морского и речного транспорта на Андрея Глазкова.
Напомним, 28 сентября правительство согласовало назначение нового главы Черниговской ОГА после отставки Андрея Прокопенко.