Кабмін розширив перелік основних ліків: які медикаменти були додані

Кабінет міністрів України вніс зміни до Національного переліку основних лікарських засобів, додавши чотири нові препарати, що пройшли державну оцінку медичних технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів України в парламенті Тараса Мельничука.
Таким чином, до переліку увійшли:
Додання цих препаратів до Нацпереліку означає, що вони стануть доступнішими для пацієнтів через державні програми медичного забезпечення.
Це розширення спрямоване на підвищення доступності лікування для пацієнтів із серцево-судинними, респіраторними та нирковими захворюваннями, а також на зниження витрат пацієнтів на ліки, необхідні для тривалого використання.
Також нагадаємо, що в Україні легалізували медичний каннабіс. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили громадянам із якими хворобами можуть призначатися ліки на його основі.
Відомо, що вирощування та обіг канабісу суворо буде контролюватися державою, зокрема через систему ліцензування, а медикаменти будуть доступні лише за електронними рецептами.
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