Кабмін розширив перелік основних ліків: які медикаменти були додані

Таким чином, до переліку увійшли:

Ривароксабан - засіб для регулювання коагуляції крові, застосовується для профілактики тромбозу.

Фібриноген людини - плазмозамінний засіб, що допомагає відновлювати рівень фібриногену у пацієнтів, важливого для зсідання крові.

Формотерол + Беклометазон - комбінований препарат для підтримки функцій органів дихання, застосовується при бронхіальній астмі та інших легеневих захворюваннях.

Дапагліфлозин - засіб для лікування хронічних захворювань нирок, а також діабету, який допомагає покращити функціонування нирок і контролювати рівень цукру.

Додання цих препаратів до Нацпереліку означає, що вони стануть доступнішими для пацієнтів через державні програми медичного забезпечення.

Це розширення спрямоване на підвищення доступності лікування для пацієнтів із серцево-судинними, респіраторними та нирковими захворюваннями, а також на зниження витрат пацієнтів на ліки, необхідні для тривалого використання.

Також нагадаємо, що в Україні легалізували медичний каннабіс. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили громадянам із якими хворобами можуть призначатися ліки на його основі.