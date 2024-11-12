Кабмин расширил список основных лекарств: какие медикаменты были добавлены

Кабинет министров Украины внес изменения в Национальный перечень основных лекарственных средств, добавив четыре новых препарата, прошедших государственную оценку медицинских технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета Министров Украины в парламенте Тараса Мельничука.
Таким образом, в перечень вошли:
Добавление этих препаратов в Нацперечень означает, что они станут доступнее пациентам через государственные программы медицинского обеспечения.
Это расширение направлено на повышение доступности лечения для пациентов с сердечно-сосудистыми, респираторными и почечными заболеваниями, а также снижение расходов пациентов на лекарства, необходимые для длительного использования.
Также напомним, что в Украине легализовали медицинский каннабис. В Министерстве здравоохранения объяснили гражданам, с какими болезнями могут назначаться лекарства на его основе.
Известно, что выращивание и обращение каннабиса строго будет контролироваться государством , в частности через систему лицензирования, а медикаменты будут доступны только по электронным рецептам.
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