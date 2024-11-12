Кабмин расширил список основных лекарств: какие медикаменты были добавлены

Таким образом, в перечень вошли:

Ривароксабан - средство для регулирования коагуляции крови, применяется для профилактики тромбоза.

Фибриноген человека - плазмозаменяющее средство, помогающее восстанавливать уровень фибриногена у пациентов, важного для свертывания крови.

Формотерол + Беклометазон - комбинированный препарат для поддержания функций органов дыхания, применяется при бронхиальной астме и других легочных заболеваниях.

Дапаглифлозин - средство для лечения хронических заболеваний почек, а также диабета, помогающего улучшить функционирование почек и контролировать уровень сахара.

Добавление этих препаратов в Нацперечень означает, что они станут доступнее пациентам через государственные программы медицинского обеспечения.

Это расширение направлено на повышение доступности лечения для пациентов с сердечно-сосудистыми, респираторными и почечными заболеваниями, а также снижение расходов пациентов на лекарства, необходимые для длительного использования.

Также напомним, что в Украине легализовали медицинский каннабис. В Министерстве здравоохранения объяснили гражданам, с какими болезнями могут назначаться лекарства на его основе.