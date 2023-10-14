Кабмін розширив можливості державної програми протезування: хто може скористатись

Кабмін розширив можливості державної програми протезування. Відтепер учасники бойових дій зможуть отримати протез підвищеної функціональності без здійснення первинного протезування механічним протезом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Відповідно до постанови Кабміну „Про затвердження порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації" на безоплатне отримання допоміжних засобів реабілітації мають право:
Проте відповідно до нової постанови Кабміну, учасники бойових дій зможуть отримати протез підвищеної функціональності без здійснення первинного протезування механічним протезом.
Що це означає
Протези підвищеної функціональності - виготовлені під індивідуальні потреби людини, вони мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики.
Такі протези допомагають учасникам бойових дій виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями та вести активний спосіб життя.
Головною умовою для встановлення протезу підвищеної функціональності для верхніх кінцівок стане наявність відповідних показань, підтверджених довідкою лікарсько-консультативної комісії або рішенням військово-лікарської комісії.
Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування.
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