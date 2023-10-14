Кабмін розширив можливості державної програми протезування: хто може скористатись

Відповідно до постанови Кабміну „Про затвердження порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації" на безоплатне отримання допоміжних засобів реабілітації мають право:

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

учасники бойових дій;

постраждалі від російської агресії;

особи похилого віку;

жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз;

діти з порушеннями опорно-рухового апарату;

особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”.

Проте відповідно до нової постанови Кабміну, учасники бойових дій зможуть отримати протез підвищеної функціональності без здійснення первинного протезування механічним протезом.

Що це означає

Протези підвищеної функціональності - виготовлені під індивідуальні потреби людини, вони мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики.

Такі протези допомагають учасникам бойових дій виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями та вести активний спосіб життя.

Головною умовою для встановлення протезу підвищеної функціональності для верхніх кінцівок стане наявність відповідних показань, підтверджених довідкою лікарсько-консультативної комісії або рішенням військово-лікарської комісії.

Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування.

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