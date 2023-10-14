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Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования: кто может воспользоваться

Фото: Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования. Отныне участники боевых действий смогут получить протез повышенной функциональности без осуществления первичного протезирования механическим протезом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Согласно постановлению Кабмина "Об утверждении порядка обеспечения вспомогательными средствами реабилитации" на безвозмездное получение вспомогательных средств реабилитации имеют право:

  • лица с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • участники боевых действий;
  • пострадавшие от российской агрессии;
  • пожилые люди;
  • женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез;
  • дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
  • лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите".

Однако согласно новому постановлению Кабмина, участники боевых действий смогут получить протез повышенной функциональности без первичного протезирования механическим протезом.

Что это значит

Протезы повышенной функциональности - изготовлены под индивидуальные потребности человека, имеют улучшенные антропологические, эргономические и косметические характеристики.

Такие протезы помогают участникам боевых действий выполнять физическую работу с повышенными нагрузками и активный образ жизни.

Главным условием для установления протеза повышенной функциональности для верхних конечностей станет наличие соответствующих показаний, подтвержденных справкой врачебно-консультативной комиссии или решением военно-врачебной комиссии.

 

 

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании.

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