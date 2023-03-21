Кабмін розробив програму відновлення енергосистеми та залучить для цього інвестиції ЕС, - Шмигаль

За його словами, Кабмін на 2023 рік формує ефективну інфраструктуру відбудови. При цьому проекти та процедури будуть розроблено на основі європейських правил.

"Сьогодні Уряд затвердить законопроект "Про проекти національного інтересу у сфері енергетики". Ухвалення цього документа дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику", - розповів Шмигаль.

Він зауважив, що даний законопроект дозволить розподіляти інвестиції в спільні енергетичні проекти з європейськими партнерами. Це сприятиме швидкому відновленню та посиленню стійкості української енергосистеми.

За даними представника Кибміну Тараса Мельничука, законопроект вже було затверджено.

Законопроектом передбачено: