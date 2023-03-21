Кабмин разработал программу возобновления энергосистемы и привлечет для этого инвестиции ЕС, - Шмигаль

По его словам, Кабмин на 2023 год формирует эффективную инфраструктуру восстановления. При этом проекты и процедуры будут разработаны на основе европейских правил.

"Сегодня правительство утвердит законопроект "О проектах национального интереса в сфере энергетики". Принятие этого документа позволит уменьшить бюрократические процедуры и стимулировать инвестиции в энергетику", - рассказал Шмигаль.

Он отметил, что этот законопроект позволит распределять инвестиции в совместные энергетические проекты с европейскими партнерами. Это будет способствовать скорейшему восстановлению и усилению устойчивости украинской энергосистемы.

По данным представителя Кибмина Тараса Мельничука, законопроект уже был утвержден.

Законопроектом предусмотрено: