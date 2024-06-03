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Кабмін розглядає скасування мита та ПДВ на енергообладнання, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. Необхідні для цього кроки обговорили на нараді у понеділок, 3 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

На нараді Шмигаль заслухав доповіді віцепрем’єр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Германа Галущенка. 

"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - розповів прем'єр.

За його словами, уряд працює над децентралізацією енергосистеми.

"Говоримо з партнерами про поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень - насамперед для прифронтових регіонів", - додав Шмигаль.

Він також дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання. 

А Міненерго доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

"Росія робить усе, щоби знищити нашу енергосистему. Ми докладаємо максимум зусиль, аби підготуватися до складного опалювального сезону", - наголосив прем'єр.

Ситуація зі світлом в Україні

Як повідомили в "Укренерго" внаслідок негоди, сьогодні, 3 червня, без світла залишились 312 населених пунктів в 7 областях України.

До того ж протягом доби в усіх регіонах діють ліміти споживання електроенергії.

Причиною застосування обмеження є наслідки шести масованих терористичних обстрілів Росії по українських електростанціях. Для подолання дефіциту залучаються імпорт й аварійна допомога з Європи.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль