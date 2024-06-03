Кабмін розглядає скасування мита та ПДВ на енергообладнання, - Шмигаль

На нараді Шмигаль заслухав доповіді віцепрем’єр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Германа Галущенка.

"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - розповів прем'єр.

За його словами, уряд працює над децентралізацією енергосистеми.

"Говоримо з партнерами про поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень - насамперед для прифронтових регіонів", - додав Шмигаль.

Він також дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання.

А Міненерго доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

"Росія робить усе, щоби знищити нашу енергосистему. Ми докладаємо максимум зусиль, аби підготуватися до складного опалювального сезону", - наголосив прем'єр.