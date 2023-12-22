Кабмін на рік продовжив скасування ПДВ і мита на ввезення безпілотників

За даними державної митної служби, ще на рік продовжено дію норми, згідно з якою звільняються від оподаткування ввізним митом і ПДВ наступні товари:

безпілотні літальні апарати;

оптичні приціли, коліматорні приціли (коліматори), приціли нічного бачення або тепловізійні приціли;

тепловізійні біноклі, монокуляри та бінокуляри, прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри);

далекоміри, що використовуються в оборонних цілях;

переносні радіостанції;

портативні радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам (антидронові рушниці).

"Зазначені товари можуть ввозитись на митну територію України юридичними та фізичними особами, а також пересилатися у міжнародних поштових та експрес-відправленнях без сплати митних платежів", - повідомили в службі.

Пільги на імпорт дронів в Україну

У березні Кабмін ухвалив постанову, яка на час воєнного стану спрощує процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників. Раніше на отримання висновку витрачалося до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів.

Також уряд підтримав низку рішень, які значно спростять ввезення безпілотних літальних апаратів до України. Тепер для ввезення дронів на територію України не потрібні жодні документи від служби експортного контролю чи інших органів.

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