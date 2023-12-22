Кабмин на год продлил отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников

По данным государственной таможенной службы, еще на год продлено действие нормы, согласно которой освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС следующие товары:

беспилотные летательные аппараты;

оптические прицелы, коллиматорные прицелы (коллиматоры), прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;

тепловизионные бинокли, монокуляры и бинокуляры, приборы ночного видения (бинокли и монокуляры);

дальномеры, используемые в оборонных целях;

переносные радиостанции;

портативные радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (антидронные ружья).

"Указанные товары могут ввозиться на таможенную территорию Украины юридическими и физическими лицами, а также пересылаться в международных почтовых и экспресс-отправлениях без уплаты таможенных платежей", - сообщили в службе.

Льготы на импорт дронов в Украину

В марте Кабмин принял постановление, которое на время военного положения упрощает процедуру ввоза комплектующих для беспилотников. Раньше на получение заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов.

Также правительство поддержало ряд решений, которые значительно упростят ввоз беспилотных летательных аппаратов в Украину. Теперь для ввоза дронов на территорию Украины не требуется никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.

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