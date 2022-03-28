Кабмин решил активизировать эвакуацию предприятий на запад Украины

Кабинет министров утвердил План неотложных мероприятий по перемещению в случае необходимости производственных мощностей субъектов хозяйствования с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию. Все действия нужно выполнить до конца марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 25 марта 2022 г. № 246-р .

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