Уряд вирішив активізувати евакуацію підприємств на захід України

Кабінет міністрів затвердив План невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію. Усі дії потрібно виконати до кінця березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 25 березня 2022 р. № 246-р.
План включає такі пункти:
Визначення переліку суб’єктів господарювання, які потребують та/або мають намір щодо переміщення з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію
Визначення переліку вільних виробничих площ, які можуть використовуватися переміщеними підприємствами, та створення з цією метою єдиної бази даних (цифрової карти)
Підготовка пропозицій щодо спрощення порядку передачі в оренду державного та комунального майна
Сприяння оперативному виділенню рухомого складу залізниць для перевезення виробничого обладнання підприємств, зокрема за поданням обласних військових адміністрацій
Розроблення механізму відшкодування вартості перевезення майна підприємств та затвердження тарифів на перевезення АТ “Укрпошта” без складення окремих кошторисів
Забезпечення оперативного підключення виробничих потужностей переміщених підприємств до газо-, водо-, електропостачання та інших інженерних комунікацій
Опрацювати питання надання компенсацій підприємствам за підключення до електропостачання
Опрацювання питання щодо перенесення строку сплати відсотків за кредитами (позиками), що надані вітчизняними банками переміщеним підприємствам з метою відновлення виробництва
Опрацювання можливості формування замовлення для військово-промислового комплексу, а також вирішення питань щодо критичного імпорту окремих товарів
Опрацювання питання спрощення процедур надання або передачі земельних ділянок для розміщення виробничих потужностей підприємств
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