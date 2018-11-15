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Кабмін реорганізував пілотні міністерства в рамках реформи держслужби

Новини » Політика    15.11.2018 - 13:52
Кабмін реорганізував пілотні міністерства в рамках реформи держслужби
Фото: міністр Кабміну Олександр Саєнко (facebook.com/OSaienko)

Рішення Кабміну дозволить міністерствам підвищити якість роботи

Кабінет міністрів України завершив реорганізацію пілотних міністерств у рамках реформи державного управління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра Кабміну Олександра Саєнка в Facebook.

Зокрема, він зазначив, що на урядовому порталі опублікували постанову, яка дозволить сфокусувати роботу міністерств на підвищення якості урядових рішень. Нова структура міністерств передбачає:

  • чітке розмежування функцій формування та реалізації політики;
  • поступове позбавлення міністерств від невластивих функцій, зокрема надання адміністративних послуг, управління об'єктами державної власності;
  • оптимізацію структури міністерств і усунення дублювання між підрозділами. Функції з організаційного забезпечення будуть уніфіковані і зосереджені в секретаріатах міністерств.

Зазначимо, згідно з рішенням Кабміну, до числа пілотних міністерств увійшли Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінкультури, Міносвіти, МОЗ, Мінрегіону та Мінсоцполітики.

Кабмін реорганізував пілотні міністерства в рамках реформи держслужби

Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів України затвердив нові вимоги до держслужбовців категорії А.

 

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