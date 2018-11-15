Кабмін реорганізував пілотні міністерства в рамках реформи держслужби

Рішення Кабміну дозволить міністерствам підвищити якість роботи
Кабінет міністрів України завершив реорганізацію пілотних міністерств у рамках реформи державного управління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра Кабміну Олександра Саєнка в Facebook.
Зокрема, він зазначив, що на урядовому порталі опублікували постанову, яка дозволить сфокусувати роботу міністерств на підвищення якості урядових рішень. Нова структура міністерств передбачає:
Зазначимо, згідно з рішенням Кабміну, до числа пілотних міністерств увійшли Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінкультури, Міносвіти, МОЗ, Мінрегіону та Мінсоцполітики.
Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів України затвердив нові вимоги до держслужбовців категорії А.