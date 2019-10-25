Кабмин не реагирует на то, что украинцы в ближайшие недели останутся без света, - профсоюзы

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Профсоюз обратился к премьер-министру

Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины в начале сентября обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с призывом срочно принять меры по прекращению блокирования счетов энергетических компаний "Луганское энергетическое объединение", ДТЭК ПЭС Энергоуголь, ДТЭК Донецкие электрические сети государственным предприятием "Энергоуголь". Об этом сообщил заместитель главы ЦК "Укрэлектропрофсоюз" Александр Давиденко, передает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.

По его словам, такие же письма были направлены президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру энергетики и охраны окружающей среды Алексею Оржелю, министру юстиции Денису Малюське, а также бывшему секретарю СНБО Александру Данилюку (занимал должность до 30 сентября 2019 г.). Однако на сегодняшний день ни одна из ветвей власти не отреагировала на обращение и не исправила ситуацию.

В письме от 12 сентября руководство "Укрэлектропрофсоюза" призывает премьер-министра Гсрочно вмешаться в ситуацию, так как, по мнению крупнейшего профсоюза отрасли действия ГП "Энергорынок" приведут к катастрофическим последствиям для Донецкой и Луганской областей.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась с сотрудниками энергетических предприятий в прифронтовой зоне. Трем компаниям (Луганское энергетическое объединение, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь и ДТЭК Донецктие электросети). ГП Энергорынок через Государственную исполнительную службу Минюста арестовало счета и имущество компаний. Из-за этого 6 млн жителей Донецкой и Луганской областей могут оказаться без света. Ситуация создает угрозу массовых увольнений из-за невыплаты зарплаты", - сообщается в письме "Укрэнерго".

По мнению профсоюзов, такая ситуация сложилась из-за государственной политики в 2014-2018 гг., когда государство через решения Кабмина и РНБО принуждали предприятия поставлять электроэнергию на оккупированные территории, при этом не предусмотрев какого-либо механизма компенсации, потребленной на НКТ электроэнергии. Из-за этих действий власти, компании, работающие на территории Луганской и Донецкой областей, накопили около 10 млрд грн долгов перед ГП "Энергорынок".

В письме также говорится о том, что без электроснабжения только в Донецкой области могут остаться 3,5 млн человек, тысячи объектов инфраструктуры, в частности не менее 200 больниц, 200 военных объектов – блокпостов, пропускных пункты и военных частей, МЧС и МВД. Кроме того, более 5000 энергетиков могут остаться без работы.

"Мы обращались и в Кабмин, и к президенту, и в СНБО, но ответа ни от кого мы так и не получили. Это вызывает очень большую обеспокоенность, потому что обычно на наши обращения ответы есть, но конкретно на это более чем за месяц никто так и не отреагировал. К сожалению, и подвижек к решению вопроса за месяц не случилось, - говорит Давиденко. - Не так давно Кабинет министров обязал "Нафтогаз" не учитывать долги потребителей, но по энергетическим предприятиям такого решения до сих пор нет. При этом в начале осени исполнительная служба арестовала счета предприятий ОСР в Донецкой и Луганской областях. И теперь сотрудники могут остаться без зарплаты и без работы, а регионы без света".

Как ранее сообщалось, координатор Центра "Дiй- Краматорськ" Андрей Романенко в конце августа заявил о том, что Донецкая область может остаться без воды из-за действий ГП "Энергорынок" .

В начале августа эксперт центра энергетических исследований Юрий Корольчук заявлял, что отключение электроэнергии в шахте "Южнодонбасская", также входящей в пул проблемных потребителей ПЭС-Энергоуголь. может привести к экологической катастрофе, но руководство ничего не предпринимает.