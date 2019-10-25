Кабмін не реагує на те, що українці в найближчі тижні залишаться без світла, - профспілки

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Профспілка звернулася до прем'єр-міністра

Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на початку вересня звернувся до прем'єр-міністра України Олексію Гончаруку з закликом терміново вжити заходів щодо припинення блокування рахунків енергетичних компаній "Луганське енергетичне об'єднання", ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля, ДТЕК Донецькі електричні мережі державним підприємством "Енерговугілля". Про це повідомив заступник голови ЦК "Укрелектропрофспілка" Олександр Давиденко, передає РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

За його словами, такі ж листи були направлені президенту України Володимиру Зеленському, міністру енергетики та охорони навколишнього середовища Олексію Оржелю, міністру юстиції Денису Малюсьці, а також колишньому секретарю РНБО Олександру Данилюку (обіймав посаду до 30 вересня 2019 р.). Однак на сьогоднішній день жодна з гілок влади не відреагувала на звернення і не виправила ситуацію.

У листі від 12 вересня керівництво "Укрелектропрофспілка" закликає прем'єр-міністра терміново втрутитися в ситуацію, так як, на думку найбільшого профспілки галузі дії ДП "Енергоринок" приведуть до катастрофічних наслідків для Донецької та Луганської областей.

"Ми стурбовані ситуацією, яка склалася із співробітниками енергетичних підприємств у прифронтовій зоні. Трьом компаніям (Луганське енергетичне об'єднання, ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля і ДТЕК Донецктие електромережі). ДП Енергоринок через Державну виконавчу службу Мін'юсту заарештувало рахунки та майно компаній. Через це 6 млн жителів Донецької і Луганської областей можуть залишитися без світла. Ситуація створює загрозу масових звільнень через невиплату зарплати", - повідомляється в листі "Укренерго".

На думку профспілок, така ситуація склалася через державної політики у 2014-2018 рр., коли держава через рішення Кабміну і РНБО примушували підприємства постачати електроенергію на окуповані території, при цьому не передбачивши якого-небудь механізму компенсації, спожитої на НКТ електроенергії. через ці дії влади, компанії, що працюють на території Луганської і Донецької областей, накопичили близько 10 млрд грн боргів перед ДП "Енергоринок".

У листі також йдеться про те, що без електропостачання тільки в Донецькій області можуть залишитися 3,5 млн людей, тисячі об'єктів інфраструктури, зокрема не менше 200 лікарень, 200 військових об'єктів – блокпостів, пропускних пункти і військових частин, МНС і МВС. Крім того, понад 5000 енергетиків можуть залишитися без роботи.

"Ми зверталися і в Кабмін, і до президента, і в РНБО, але відповіді ні від кого ми так і не отримали. Це викликає дуже велике занепокоєння, тому що зазвичай на наші звернення відповіді є, але конкретно на це більш ніж за місяць ніхто так і не відреагував. На жаль, і зрушень до вирішення питання за місяць не сталося, - говорить Давиденко. - Не так давно Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати борги споживачів, але по енергетичних підприємствах такого рішення досі немає. При цьому на початку осені виконавча служба заарештувала рахунки підприємств ОСР у Донецькій і Луганській областях. І тепер працівники можуть залишитися без зарплати та без роботи, а регіони без світла".

Як раніше повідомлялося, координатор Центру "Дій - Краматорськ" Андрій Романенко наприкінці серпня заявив про те, що Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок" .

На початку серпня експерт центру енергетичних досліджень Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в шахті "Південнодонбасівська", що також входить у пул проблемних споживачів ПЕМ-Енерговугілля. може призвести до екологічної катастрофи, але керівництво нічого не робить.