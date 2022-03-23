Кабмин разрешил во время войны водителям с правами категории В управлять грузовиками

Кабинет министров установил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие удостоверения водителя категории В. Таким образом, водителям разрешено управлять грузовиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 марта 2022 г. № 348 .

Напомним, права категории В позволяют водить легкие машины до 3,5 тонн и количеством мест 8 + 1 водитель.

Категория С1 - это грузовые автомобили с полной массой 3,5-7,5 тонн без прицепа. В таком автомобиле также может быть до 8 пассажирских мест плюс место водителя.

С - это все условия, что и категория С1, только полная масса такого автомобиля уже может составлять более 7,5 тонн.